Eurosport
Британская бобслеистка покорила рэпера will.i.am и порвала шоу «Голос»
Жасмин Сауэрс начала немного другую карьеру.
Участницей третьего тура прослушивания шоу «Голос» стала бобслеистка Жасмин Сауэрс. Британская спортсменка исполнила песню Here и заставила повернуться бывшего солиста The Black Eyed Peas рэпера will.i.am.
- 22-летняя Жасмин Сауэрс занимается прыжками в длину и бобслеем.
- «Голос» – телевизионное шоу талантов, ориентированное на поиск универсального солиста, способного петь в разных жанрах и на разных языках.
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