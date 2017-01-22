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Британская бобслеистка покорила рэпера will.i.am и порвала шоу «Голос»

Британская бобслеистка покорила рэпера will.i.am и порвала шоу «Голос»
Eurosport

15 ч. назад

Жасмин Сауэрс начала немного другую карьеру.

Участницей третьего тура прослушивания шоу «Голос» стала бобслеистка Жасмин Сауэрс. Британская спортсменка исполнила песню Here и заставила повернуться бывшего солиста The Black Eyed Peas рэпера will.i.am.

  • 22-летняя Жасмин Сауэрс занимается прыжками в длину и бобслеем.
  • «Голос» – телевизионное шоу талантов, ориентированное на поиск универсального солиста, способного петь в разных жанрах и на разных языках.

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