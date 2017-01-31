Российский олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею дисквалифицирован на 4 года за допинг

Конкретное нарушение в заявлении РУСАДА не указывается.

«Федерация бобслея России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» приняла решение о дисквалификации спортсмена Дмитрия Труненкова на четыре года, начиная с 19 апреля 2016 года, за нарушение п. 2.1. Общероссийских антидопинговых правил», – говорится в сообщении РУСАДА.

Пресс-служба ЦСКА привела комментарий Дмитрия Труненкова в пресс-релизе: «В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни.

Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа. На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял.

В данный момент, я еще не пришел к выводу, буду ли подавать апелляцию на данное решение.

Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года. Тем не менее я намерен войти в историю российского спорта как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами».

Дмитрий Труненков выступал за сборную России с 2006 по 2016 годы.

Вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло на Олимпиаде в Сочи он выиграл золотую медаль.

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