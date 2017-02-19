19.02.17 - 17:00
Чемпионат мира
Командные соревнования - Пары • Финал
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Командные соревнования - Микст
Чемпионат мира - 19 февраля 2017

    
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