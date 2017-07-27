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10 фоток дамы, ноги которой мощнее, чем у Роналду и Бэйла вместе взятых
Бахар Набиева впечатлила даже 50 Cent.
Бахар и прогулка
Бахар и примерочная
Бахар что-то ищет под скамьей
Бахар и та самая фотка, которую прокомментил 50 Cent
Бахар и новые шортики
Бахар и ничего лишнего
Бахар и барбос
Бахар и бицуха
Бахар и американский флаг
Бахар и стиль
- Бахар родилась в Баку в 1994-м.
- Впервые в спортзал девушка пошла в 11-м классе.
- Присед Набиевой свыше 115 кг при ее весе в 63 кг.
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