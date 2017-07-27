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10 фоток дамы, ноги которой мощнее, чем у Роналду и Бэйла вместе взятых

10 фоток дамы, ноги которой мощнее, чем у Роналду и Бэйла вместе взятых
Артем Буторин

1 час назад

Бахар Набиева впечатлила даже 50 Cent.

Бахар и прогулка

Бахар и примерочная

Бахар что-то ищет под скамьей

Бахар и та самая фотка, которую прокомментил 50 Cent

Бахар и новые шортики

Бахар и ничего лишнего

Бахар и барбос

Бахар и бицуха

Бахар и американский флаг

Бахар и стиль

  • Бахар родилась в Баку в 1994-м.
  • Впервые в спортзал девушка пошла в 11-м классе.
  • Присед Набиевой свыше 115 кг при ее весе в 63 кг.

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