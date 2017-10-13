3 фотки накаченного кенгуру, после которого ты купишь абонемент в зал из зависти

Фотограф Джексон Винсент из Австралии запечатлел небывало большого и мускулистого кенгуру.

Сумчатое, которое, по мнению фотографа, не менее двух метров ростом и 100 килограмм веса, купалось в водоеме и позировало для мужчины.

Кенгуру – неофициальный символ Австралии.

В среднем годовой абонемент в неплохой спортзал стоит от 10 до 15 тысяч рублей. У кенгуру нет даже таких денег.

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