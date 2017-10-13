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3 фотки накаченного кенгуру, после которого ты купишь абонемент в зал из зависти
Зверь, который уделает тебя одной левой. Или даже правой.
Фотограф Джексон Винсент из Австралии запечатлел небывало большого и мускулистого кенгуру.
Сумчатое, которое, по мнению фотографа, не менее двух метров ростом и 100 килограмм веса, купалось в водоеме и позировало для мужчины.
- Кенгуру – неофициальный символ Австралии.
- В среднем годовой абонемент в неплохой спортзал стоит от 10 до 15 тысяч рублей. У кенгуру нет даже таких денег.
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