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Очень накаченный кенгуру вернулся и снова попозировал на камеру
Животное любит повышенное внимание.
В середине октября автралийский фотограф Джексон Винсент выложил в фейсбуке фотографии мускулистого кенгуру, отлично проводящего время в водоеме.
Через несколько дней зверек был запечатлен вновь. На этот раз его засняли на видео: кенгуру оказался очень спокойным и не напал на оператора, хотя он подошел очень близко.
- Кенгуру – неофициальный символ Австралии.
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