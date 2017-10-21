Очень накаченный кенгуру вернулся и снова попозировал на камеру

В середине октября автралийский фотограф Джексон Винсент выложил в фейсбуке фотографии мускулистого кенгуру, отлично проводящего время в водоеме.

Через несколько дней зверек был запечатлен вновь. На этот раз его засняли на видео: кенгуру оказался очень спокойным и не напал на оператора, хотя он подошел очень близко.

Кенгуру – неофициальный символ Австралии.

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