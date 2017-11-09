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13 огненных фото фитнес-блондинки, которая точно знает, что делать с клюшкой
Яна Соловьян может растопить лед.
Яна и клюшка
Яна и хоккей
Яна на льду
Яна и зайка
Одна из них точно Яна
Яна и пресс
Яна с подруженькой
Яна и малышка
Яна и диплом
Яна и Кремль
Яна и сборная России
Яна и еще две Яны
Великолепная семерка
- Яна занимается бодифитнесом и работает персональным фитнес-тренером.
- А еще она кандидат в мастера спорта по футболу.
- А еще девушка любит розовый цвет и даже в хоккей играет в розовых перчатках.
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