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13 огненных фото фитнес-блондинки, которая точно знает, что делать с клюшкой

13 огненных фото фитнес-блондинки, которая точно знает, что делать с клюшкой
Eurosport

1 час назад

Яна Соловьян может растопить лед.

Яна и клюшка

Яна и хоккей

Яна на льду

Яна и зайка

Одна из них точно Яна

Яна и пресс

Яна с подруженькой

Яна и малышка

Яна и диплом

Яна и Кремль

Яна и сборная России

Яна и еще две Яны

Великолепная семерка

  • Яна занимается бодифитнесом и работает персональным фитнес-тренером.
  • А еще она кандидат в мастера спорта по футболу.
  • А еще девушка любит розовый цвет и даже в хоккей играет в розовых перчатках.

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