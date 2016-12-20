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Промоутер Александра Поветкина: «Вся команда пройдет проверку на детекторе лжи»

Промоутер Поветкина: «Вся команда пройдет проверку на детекторе лжи»
Eurosport

20/12/2016 в 23:48

Андрей Рябинский проведет свое расследование.

«Внутреннее расследование мы обязательно проведем. Есть несколько версий случившегося, которые касаются наших внутренних моментов.

Первое. Все спортивное питание, которое Саша употреблял перед боем, мы отправили на экспертизу. Если окажется, что причина в спортпите, будем при разбирательствах с WBC к этому апеллировать.

Второе. Есть вариант, что Саша получил допинг с пищей, с мясом. Мы знаем, что молодых бычков подкармливают остарином, есть такие прецеденты.

Также в ближайшее время вся команда Поветкина пройдет проверку на детекторе лжи. Результаты мы обязательно огласим», – цитирует Рябинского Sports.ru.

  • В субботу утром президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что одна из допинг-проб Поветкина, взятая перед боем за пояс временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат, после чего поединок в Екатеринбурге был отменен.
  • В результате Александр провел бой против француза Йоанна Дюопа, нокаутировав соперника в шестом раунде.
  • После боя глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский исключил умышленное применение остарина, но предположил, что в случае дисквалификации 37-летний Поветкин может завершить карьеру.

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