Eurosport

Александр Поветкин: «Никогда не знал про остарин и даже не видел его»

Поветкин: «Никогда не знал про остарин и даже не видел его»
Eurosport

21/12/2016 в 00:04

Русский боксер уверен в своей невиновности.

«Доверяю своей команде. Сомневаюсь, что в ней есть предатель. Не думаю, что кто-то из команды мог что-то упустить. По питанию были все топовые фирмы. Если только они что-то добавляют.

Не думаю о том, что это мог быть последний бой. Хочется еще побоксировать. Считаю, только начал раскрываться. Не знаю, как все будет, но надеюсь, все будет по справедливости.

Вот этот препарат, я забыл, как называется... остарин. Он идет для набора массы. Но он мне не нужен. Я взвесился, у меня был самый маленький вес за последнее время. Какой там набор может быть? Надеюсь, разберутся и выяснится, почему так получилось.

Я этот препарат даже не знал и не видел никогда. Да и смысла не было: каждые 5-6 дней у меня брали допинг-тесты. В Кисловодске брали раза 2-3», – цитирует Поветкина Sports.ru.

  • В субботу утром президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что одна из допинг-проб Поветкина, взятая перед боем за пояс временного чемпиона WBC с канадцем Бермейном Стиверном, дала положительный результат, после чего поединок в Екатеринбурге был отменен.
  • В результате Александр провел бой против француза Йоанна Дюопа, нокаутировав соперника в шестом раунде.
  • После боя глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский исключил умышленное применение остарина.

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