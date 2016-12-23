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Промоутер Поветкина: «Допинг-проба Александра оказалась чистой»
Весенняя история с мельдонием повторилась.
В пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в допинг-пробе Александра Поветкина, взятой 13 декабря, не обнаружены следы допинга.
Промоутер Поветкина не исключает возможность судебных тяжб.
- За несколько дней до майского боя с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером в пробе Поветкина были найдены следы мельдония, и поединок был отменен.
- ВАДА и WBC оправдали Поветкина, но боксеру было назначено усиленное тестирование.
- 17 декабря Поветкин должен был сразиться за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном, но в день боя у Александра был обнаружен остарин. Александ провел поединок с запасным боксером Жоанном Дюопа и победил нокаутом.
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