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Промоутер Поветкина: «Допинг-проба Александра оказалась чистой»

Промоутер Поветкина: «Допинг-проба Александра оказалась чистой»
Eurosport

17 ч. назад

Весенняя история с мельдонием повторилась.

В пятницу глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что в допинг-пробе Александра Поветкина, взятой 13 декабря, не обнаружены следы допинга.

Промоутер Поветкина не исключает возможность судебных тяжб.

  • За несколько дней до майского боя с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером в пробе Поветкина были найдены следы мельдония, и поединок был отменен.
  • ВАДА и WBC оправдали Поветкина, но боксеру было назначено усиленное тестирование.
  • 17 декабря Поветкин должен был сразиться за титул временного чемпиона WBC с Бермейном Стиверном, но в день боя у Александра был обнаружен остарин. Александ провел поединок с запасным боксером Жоанном Дюопа и победил нокаутом.

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