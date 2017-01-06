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Вскрытие допинг-пробы Б Александра Поветкина перенесено

Вскрытие допинг-пробы Б Поветкина перенесено
ТАСС

18 ч. назад

Сроки не называются.

Вскрытие допинг-пробы Б боксера Александра Поветкина, которое должно было пройти в четверг в лаборатории в Лос-Анджелесе, перенесено на более поздний срок.

Официальный комментарий команды Поветкина по этому вопросу получить не удалось. WBC пока не обладает информацией по данной ситуации, заявили ТАСС в пресс-службе организации.

  • 6 декабря в допинг-пробе Поветкина от обнаружено минимальное количество запрещенного вещества остарина, в связи с чем WBC отказался санкционировать бой россиянина против канадца Бермейна Стиверна. Соперником Поветкина по поединку 17 декабря стал француз Жоанн Дюопа, которого российский боксер нокаутировал в шестом раунде.
  • Позднее стало известно, что допинг-пробы Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

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