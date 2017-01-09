AFP
Тайсон Фьюри отрекся от цыганских корней и сменил ник в твиттере
Все стали забывать о британском боксере, и он не мог этого допустить.
В воскресенье Тайсон Фьюри сменил ник в твиттере с Gypsy King (Король цыган) на Gorga Tys и объяснил свое решение следующим образом:
«Я больше не цыган. Отныне зовите меня Gorga Tys. Новый 2017-й начинается.
Просто не чувствую себя цыганом. У меня другая вера, не соответствующая цыганской культуре. Я разоблачаю самого себя, я больше не цыган».
В понедельник Фьюри добавил: «Прекрасный первый день в качестве не цыгана. Жизнь стала легче, и я ей наслаждаюсь».
- В июне Владимир Кличко сравнил Фьюри с Адольфом Гитлером, и британский боксер счет это оскорблением, ссылаясь на собственные цыганские корни.
- После этого Фьюри несколько раз переносил бой-реванш с Кличко, а осенью в его организме обнаружили кокаин.
- Gorga – слово из цыганского сленга, обозначающее всех нецыган.
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