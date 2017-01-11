AFP

Мэнни Пакьяо проведет следующий бой 22 апреля против Джеффа Хорна

Пакьяо проведет следующий бой 22 апреля против Хорна
Eurosport

43 мин. назад

67-й поединок великого филиппинца.

По словам промоутера Пакьяо Боба Арума, сторонам осталось определиться с местом проведения боя. В качестве вариантов рассматриваются Австралия и ОАЭ (Дубай или Абу-Даби).

  • Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету 38-летнего филиппинца 59 побед (38 – нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи.
  • 28-летний австралиец Джефф Хорн победил в 16 боях (11 – нокаутом) при одном поражении.

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