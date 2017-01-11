AFP

Промоутер Мэнни Пакьяо: «Есть предложение о бое в июле в России»

Промоутер Пакьяо: «Есть предложение о бое в июле в России»
Р-Спорт

59 мин. назад

Филиппинец планирует еще четыре поединка до завершения карьеры.

«Мы планируем, что Мэнни проведет четыре боя в этом году. У нас есть предложение о бое в июле в России, предложение на сентябрь в Европе и бой в США против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это будет последний бой Мэнни», – заявил промоутер бойца Боб Арум.

  • Ранее стало известно, что следующим соперником 38-летнего Пакьяо станет австралиец Джефф Хорн, бой состоится 22 апреля.
  • Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету 38-летнего филиппинца 59 побед (38 – нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи.

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