Промоутер Мэнни Пакьяо: «Есть предложение о бое в июле в России»

«Мы планируем, что Мэнни проведет четыре боя в этом году. У нас есть предложение о бое в июле в России, предложение на сентябрь в Европе и бой в США против Теренса Кроуфорда в ноябре или декабре. Это будет последний бой Мэнни», – заявил промоутер бойца Боб Арум.

Ранее стало известно, что следующим соперником 38-летнего Пакьяо станет австралиец Джефф Хорн, бой состоится 22 апреля.

Пакьяо, в августе 2016 года объявивший о возобновлении карьеры, в начале ноября победил американца Джесси Варгаса в поединке за титул WBO. Всего на счету 38-летнего филиппинца 59 побед (38 – нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи.

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