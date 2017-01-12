AFP
Флойд Мэйуэзер: «Мой гонорар составляет 100 миллионов долларов. Конору мы предложили 15»
Непобедимый американский боксер готов сразиться с чемпионом UFC.
«Мы пытались организовать бой с Макгрегором. Мой гарантированный гонорар составляет 100 миллионов долларов. Конору мы предложили 15 миллионов, затем готовы обсудить процент с платных трансляций боя.
Мы главенствующая сторона в переговорах. Не знаю, сколько заработал Макгрегор, но уверен, что он не сделал и пары миллионов за бой в ММА.
Как может кто-то говорить о 20 и 30 миллионах, если он никогда не зарабатывал 8 или 9? Состоится ли бой? Мы работаем над этим», – цитирует Мэйуэзера Worldboxingnews.
- Ранее Макгрегор заявлял, что рассчитывает на равный гонорар за бой с Мэйуэзером.
- За бой с Нэйтом Диасом 20 августа 2016 года ирландец получил рекордный гонорар в истории MMА – около 3 миллионов долларов.
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