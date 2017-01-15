Шведский боксер Баду Джек чуть не отправил арбитра в нокдаун могучим крюком слева

Боксерский объединительный поединок во втором среднем весе между шведом Баду Джеком и британцем Джейсом Дигейлом ознаменовался необычным эпизом в пятом раунде: арбитр встречи Артур Мерканте-младший чуть не отправился в нокдаун после четкого удара Баду. Обоим участникам эпизода повезло: боксер ударил судью непреднамеренно, а тот не упал на настил и продолжил работу.

Поединок завершился ничьей по итогам 12 раундов.

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