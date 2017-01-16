Флойд Мэйуэзер: «Сравните, сколько денег сделал Конор Макгрегор и сколько сделал я»

«Если речь идет о Коноре Макгрегоре, то это имеет смысл для меня. Если кто-то другой, то это не ко мне. В конечном счете, я бизнесмен. Это развлечение, то, что хотят видеть люди. Я знаю, что мы можем получить сумасшедшие цифры, если этот бой случится.

Лучшее, что можно сделать – посмотреть, сколько денег сделал Конор Макгрегор, а затем, сколько сделал Флойд Мэйуэзер, и тогда мы сможем организовать этот бой», – сказал боксер, назвав 100 миллионов долларов минимальной цифрой своего дохода от боя.

Ранее Мэйуэзер предложил Макгрегору 15 миллионов долларов за организацию боя.

Сам 28-летний ирландец желает получить 100 млн долларов за бой с 39-летним Флойдом по правилам бокса.

Мэйуэзер провел последний бой в сентябре 2015 года, победив своего Андре Берто и защитив титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе. После этого боксер, выигравший все свои 49 боев на профессиональном ринге, подтвердил завершение спортивную карьеру.

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