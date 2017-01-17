Eurosport

Бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа станет самым посещаемым событием в истории «Уэмбли»

Бой Кличко с Джошуа станет самым посещаемым событием в истории «Уэмбли»
Eurosport

39 мин. назад

Билетов уже не осталось.

Поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля 2017 года, станет самым посещаемым событием в истории «Уэмбли». На данный момент продано уже 80 тысяч билетов, что превысило предыдущий рекорд, установленный Карлом Форчем и Джорджом Гроувсом в 2014 году.

Организаторы надеются, что количество мест будет увеличено еще на 5 тысяч.

  • На счету Джошуа 18 побед в 18 боях.
  • Кличко выиграл 64 боя и потерпел 4 поражения на профессиональном ринге.

Все-все-все главные истории в вашем телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Колдовская свеча Маррея и еще 4 топовых виннера первого дня Australian open

01:43
Популярные видео
Watts short version
 158 просмотров7 ч
Град из укороченных Федерера, по которым соскучился даже проигравший Мельцер
4 153 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться
1
Флойд Мэйуэзер: «Сравните, сколько денег сделал Конор Макгрегор и сколько сделал я»
2
Шведский боксер Баду Джек чуть не отправил арбитра в нокдаун могучим крюком слева
3
Бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа станет самым посещаемым событием в истории «Уэмбли»
4
Флойд Мэйуэзер: «Мой гонорар составляет 100 миллионов долларов. Конору мы предложили 15»
5
8 лучших фильмов о боксе
6
Как Флойд Мэйуэзер сходит с ума от денег
7
Экс-чемпиона мира по боксу избили на бензоколонке
8
Мэйуэзер зарядил конкурс с призом в 10 тысяч долларов, цель которого – унизить Макгрегора
38 мин. назад
Бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа станет самым посещаемым событием в истории «Уэмбли»
5 ч. назад
Флойд Мэйуэзер: «Сравните, сколько денег сделал Конор Макгрегор и сколько сделал я»
Вчера в 16:34
Шведский боксер Баду Джек чуть не отправил арбитра в нокдаун могучим крюком слева
12/01/2017 в 10:52
Флойд Мэйуэзер: «Мой гонорар составляет 100 миллионов долларов. Конору мы предложили 15»
11/01/2017 в 13:44
Мэнни Пакьяо проведет следующий бой 22 апреля против Джеффа Хорна
11/01/2017 в 13:28
Промоутер Мэнни Пакьяо: «Есть предложение о бое в июле в России»
09/01/2017 в 14:19
Тайсон Фьюри отрекся от цыганских корней и сменил ник в твиттере
06/01/2017 в 00:56
Вскрытие допинг-пробы Б Александра Поветкина перенесено