Eurosport
Бой Владимира Кличко с Энтони Джошуа станет самым посещаемым событием в истории «Уэмбли»
Билетов уже не осталось.
Поединок за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и IBO между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа, который состоится 29 апреля 2017 года, станет самым посещаемым событием в истории «Уэмбли». На данный момент продано уже 80 тысяч билетов, что превысило предыдущий рекорд, установленный Карлом Форчем и Джорджом Гроувсом в 2014 году.
Организаторы надеются, что количество мест будет увеличено еще на 5 тысяч.
- На счету Джошуа 18 побед в 18 боях.
- Кличко выиграл 64 боя и потерпел 4 поражения на профессиональном ринге.
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