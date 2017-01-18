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Майк Тайсон наехал на рэпера Soulja Boy, сняв видео с весьма горячими дамами

Тайсон наехал на рэпера Soulja Boy, сняв видео с весьма горячими дамами
Eurosport

Только что

Вряд ли известный исполнитель испугается красивых женщин.

Тайсон совместно с R&B-исполнителем Крисом Брауном записал трек If You Show Up, который стал диссом на рэпера Soulja Boy.

Между Брауном и Soulja Boy возник конфликт, который они договорились уладить на боксерском ринге. Тайсон будет готовить Брауна к поединку, а тренером Soulja Boy будет Флойд Мэйуэзер.

  • За сутки видео на официальном канале Тайсона в YouTube получило почти полмиллиона просмотров.
  • Поединок между Брауном и Soulja Boy состоится в марте.

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