Eurosport
Майк Тайсон наехал на рэпера Soulja Boy, сняв видео с весьма горячими дамами
Вряд ли известный исполнитель испугается красивых женщин.
Тайсон совместно с R&B-исполнителем Крисом Брауном записал трек If You Show Up, который стал диссом на рэпера Soulja Boy.
Между Брауном и Soulja Boy возник конфликт, который они договорились уладить на боксерском ринге. Тайсон будет готовить Брауна к поединку, а тренером Soulja Boy будет Флойд Мэйуэзер.
- За сутки видео на официальном канале Тайсона в YouTube получило почти полмиллиона просмотров.
- Поединок между Брауном и Soulja Boy состоится в марте.
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