Майк Тайсон наехал на рэпера Soulja Boy, сняв видео с весьма горячими дамами

Тайсон совместно с R&B-исполнителем Крисом Брауном записал трек If You Show Up, который стал диссом на рэпера Soulja Boy.

Между Брауном и Soulja Boy возник конфликт, который они договорились уладить на боксерском ринге. Тайсон будет готовить Брауна к поединку, а тренером Soulja Boy будет Флойд Мэйуэзер.

За сутки видео на официальном канале Тайсона в YouTube получило почти полмиллиона просмотров.

Поединок между Брауном и Soulja Boy состоится в марте.

Подпишитесь на канал в телеграме, сделав два клика, и читайте лучшие тексты любимого сайта