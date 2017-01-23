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Флойд Мэйуэзер: «Мохаммед Али проложил мне дорогу, но я превзошел его в величии»

Мэйуэзер: «Али проложил мне дорогу, но я превзошел его в величии»
Eurosport

4 ч. назад

39-летний американец считает себя самым-самым.

«На основе чего мы сравниваем боксеров? Если мы отталкиваемся от борьбы за собственные убеждения, то это Али, вопросов нет. Но если речь идет о том, как получать наименьший ущерб и бить при этом рекорды, то это Флойд Мэйуэзер.

Мохаммед Али проложил мне дорогу, чтобы я смог оказаться там, где я нахожусь сегодня. Он легенда. Но если речь зайдет о рекордах, то окажется, что Али проигрывал чемпионский титул сопернику, у которого было всего 7 боев.

Снимаю шляпу перед Али, но я отдал 40 лет боксу не для того, чтобы говорить, что есть какой-то боксер лучше меня», – цитирует Мэйуэзера Fights Day.

  • Мэйуэзер выиграл все 49 боев на профессиональном ринге. В сентябре 2015 года американец победил Андре Берто, защитил титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBA (Super) в полусреднем весе, после чего завершил карьеру.
  • Али выступал в тяжелой весовой категории, провел 61 бой, одержав 56 побед (37 – нокаутом), завоевал золото ОИ-1960, стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978) и пятикратным «Боксером года».
  • Али скончался на 75-м году жизни 3 июня 2016 года.

6 лучших боев Мохаммеда Али

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