AFP

Конор Макгрегор: «Я сосредоточен на одном – Флойде Мэйуэзере»

Макгрегор: «Я сосредоточен на одном – Мэйуэзере»
Eurosport

1 час назад

Хабиб Нурмагомедов и другие товарищи из UFC могут не рассчитывать.

И Флойд, и Конор дали четко понять, что их бой, скорее всего, состоится: оба атлета заинтересованы в нем.

«Я сосредоточен только на одном – Флойде Мэйуэзере. Это то, куда устремлен мой взор. Мы с Флойдом должны встретиться, поговорить и разобраться во всем, как они это сделали с Мэнни.

Как только мы согласуем цифры, которая устроит и меня, и его, то обратимся к болельщикам», – приводит слова Макгрегора News.com.

ESPN цитирует Флойда, который так же совсем не прочь зарубиться с Конором.

«Я верю, что бой состоится. Нам просто нужно посмотреть, что принесет будущее. Фанаты хотят этого боя, они требуют его. Все дело в развлечении, а это очень увлекательно. Поэтому стоит дать болельщикам то, чего они хотят», – сказал Мэйуэзер.

  • Ранее Флойд утверждал, что готов биться с Конором за 100 миллионов долларов.

Канал в телеграме, который сосредоточен всегда и на всем

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