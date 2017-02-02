AFP

Допинг-проба «Б» Александра Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба «Б» Поветкина дала положительный результат
ТАСС

1 час назад

Российскому боксеру грозит длительная дисквалификация.

Об этом сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.

«Проба «Б» вскрыта. Остарин подтвержден», – сказал Карпенко.

  • Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе.
  • 17 декабря Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, но в день поединка стало известно о положительной допинг-пробе российского боксера от 6 декабря.

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