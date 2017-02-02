AFP
Допинг-проба «Б» Александра Поветкина дала положительный результат
Российскому боксеру грозит длительная дисквалификация.
Об этом сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.
«Проба «Б» вскрыта. Остарин подтвержден», – сказал Карпенко.
- Вскрытие пробы проводилось в лаборатории в Лос-Анджелесе.
- 17 декабря Поветкин должен был встретиться с канадцем Бермейном Стиверном, но в день поединка стало известно о положительной допинг-пробе российского боксера от 6 декабря.
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