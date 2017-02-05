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Александр Поветкин исключен из рейтингов WBC

Поветкин исключен из рейтингов WBC
Р-Спорт

1 час назад

Решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе.

«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», – сказал «Р-Спорт» президент WBC Маурисио Сулейман.

  • Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.
  • Утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
  • В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что и допинг-проба «Б» дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была чистой.

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