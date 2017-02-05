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Александр Поветкин исключен из рейтингов WBC
Решение по допинговому делу боксера будет вынесено на следующей неделе.
«Поветкин исключен из рейтингов WBC. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе. Но, повторюсь, в рейтингах WBC его не будет», – сказал «Р-Спорт» президент WBC Маурисио Сулейман.
- Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.
- Утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
- В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что и допинг-проба «Б» дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была чистой.
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