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IBF вслед за WBC удалила Александра Поветкина из рейтингов

IBF вслед за WBC удалила Поветкина из рейтингов
Р-Спорт

8 мин. назад

Русский боксер ликвидируется из большого бокса.

Супертяжеловес будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации. Об этом в пресс-службе IBF. Ранее Поветкин был исключен из рейтингов WBC.

  • Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.
  • Утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
  • В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что и допинг-проба «Б» дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была чистой.

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