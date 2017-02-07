Спорт-Экспресс
IBF вслед за WBC удалила Александра Поветкина из рейтингов
Русский боксер ликвидируется из большого бокса.
Супертяжеловес будет удален из рейтингов Международной боксерской федерации. Об этом в пресс-службе IBF. Ранее Поветкин был исключен из рейтингов WBC.
- Поветкин в декабре должен был провести поединок с канадцем Бермейном Стиверном за титул временного чемпиона WBC.
- Утром в день боя Сулейман сообщил, что допинг-проба россиянина, взятая 6 декабря, дала положительный результат на запрещенный препарат остарин.
- В начале февраля глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что и допинг-проба «Б» дала положительный результат, хотя проба, протестированная в независимой лаборатории в Лозанне, была чистой.
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