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Мэнни Пакьяо: «Наркоторговцы заслуживают смертной казни»
Боксер призывает жестко бороться с наркоманией.
Восьмикратный чемпион мира выступает за ужесточение законов родных Филлипинских островов.
«Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять твердую позицию в борьбе с торговлей наркотиками. Я могу простить личное пристрастие людей.
Но гнусный незаконный оборот наркотиков направлен против всего народа, эти люди заслуживают смерти», – приводит слова Пакьяо Boxing Scene.
- Мэнни Пакьяо – единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях.
- Следующий бой филлипинец проведет против Джеффа Хорна 22 апреля 2017 года.
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