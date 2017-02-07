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Мэнни Пакьяо: «Наркоторговцы заслуживают смертной казни»

Пакьяо: «Наркоторговцы заслуживают смертной казни»
Eurosport

47 мин. назад

Боксер призывает жестко бороться с наркоманией.

Восьмикратный чемпион мира выступает за ужесточение законов родных Филлипинских островов.

«Наркоторговцы заслуживают смертной казни. Мы должны занять твердую позицию в борьбе с торговлей наркотиками. Я могу простить личное пристрастие людей.

Но гнусный незаконный оборот наркотиков направлен против всего народа, эти люди заслуживают смерти», – приводит слова Пакьяо Boxing Scene.

  • Мэнни Пакьяо – единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях.
  • Следующий бой филлипинец проведет против Джеффа Хорна 22 апреля 2017 года.

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