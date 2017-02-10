Фанат точным броском ведра в голову послал в нокаут победившего боксера

В конце января Стивен Батлер потерпел первое поражение в карьере в бою против Кука. В седьмом раунде судья остановил поединок, присудив победу Брэндону техническим нокаутом.

Но радость Кука была недолгой. На ринг тотчас полетели посторонние предметы, один из которых – ведро со льдом – приземлился точно в голову победителя.

Как сообщает Yahoo, в результате беспорядков четверо человек получили травмы различной степени тяжести, полиция арестовала двоих подозреваемых.

Бой прошел на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» – «Центр Белл».

Рекорд Батлера после этого поражения – 18-1-1 (15 КО).

Кук выиграл 18-й бой из 18.

Канал в телеграме выступает против подобных выкрутасов