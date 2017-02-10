Eurosport
Фанат точным броском ведра в голову послал в нокаут победившего боксера
Празднование Брэндона Кука прервал опознанный летающий объект.
В конце января Стивен Батлер потерпел первое поражение в карьере в бою против Кука. В седьмом раунде судья остановил поединок, присудив победу Брэндону техническим нокаутом.
Но радость Кука была недолгой. На ринг тотчас полетели посторонние предметы, один из которых – ведро со льдом – приземлился точно в голову победителя.
Как сообщает Yahoo, в результате беспорядков четверо человек получили травмы различной степени тяжести, полиция арестовала двоих подозреваемых.
- Бой прошел на домашней арене клуба НХЛ «Монреаль Канадиенс» – «Центр Белл».
- Рекорд Батлера после этого поражения – 18-1-1 (15 КО).
- Кук выиграл 18-й бой из 18.
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