Бывший тренер Поветкина назвал Ломаченко лучшим боксером мира, Головкина нет в топ-10

Знаменитый американский тренер составил десятку лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий. На первое место Атлас поставил чемпиона WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко. На второе – Теренса Кроуфорда из США, на третье – Андре Уорда.

В списке нашлось место Сергею Ковалеву (пятое место) и Мэнни Пакьяо (девятое). Казахстанский боксер Геннадий Головкин в рейтинг не попал. По мнению Атласа, против Головкина говорят легкие соперники и не самые успешные выступления в последнее время.

Тедди работал тренером Александра Поветкина, а сейчас комментирует бои на американском ТВ.

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