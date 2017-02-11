AFP
Бывший тренер Поветкина назвал Ломаченко лучшим боксером мира, Головкина нет в топ-10
Тедди Атлас уверен в том, что говорит?
Знаменитый американский тренер составил десятку лучших боксеров мира вне зависимости от весовых категорий. На первое место Атлас поставил чемпиона WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко. На второе – Теренса Кроуфорда из США, на третье – Андре Уорда.
В списке нашлось место Сергею Ковалеву (пятое место) и Мэнни Пакьяо (девятое). Казахстанский боксер Геннадий Головкин в рейтинг не попал. По мнению Атласа, против Головкина говорят легкие соперники и не самые успешные выступления в последнее время.
- Тедди работал тренером Александра Поветкина, а сейчас комментирует бои на американском ТВ.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте