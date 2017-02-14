Суд присяжных США: Александр Поветкин принимал мельдоний после запрета

Судебное разбирательство между Александром Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером завершилось победой американца. Вердикт был вынесен в суде Нью-Йорка. «Первую инстанцию с присяжными мы проиграли. Суд пока рассматривал только одну тему: принимал ли Поветкин мельдоний конкретно в запрещенный период? И посчитал, что принимал», – заявил ТАСС руководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина, сообщил, что о дисквалификации спортсмена речь пока не идет.

Допинг был найден в пробе Поветкина перед боем против Стиверна в декабре 2016 года.

Вскрытие допинг пробы «Б» тоже показало наличие запрещенных веществ в организме спортсмена.

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