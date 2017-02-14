AFP

Мэнни Пакьяо призвал отказаться от поддержки трансгендеров

Пакьяо призвал отказаться от поддержки трансгендеров
Eurosport

1 час назад

Филиппинский боксер против мужчин, которые переодеваются в женщин.

Пакьяо выступил против принятия закона, запрещающего дискриминацию трансгендеров. Закон включает право человека самому определять половую принадлежность и носить соответствующую одежду.

По мнению Пакьяо, переодевание мужчины в женскую одежду может использоваться для мошенничества. Чемпион WBO упомянул громкое дело 25-летнего трансгендера Дженнифер Лауде, который был убит морским пехотинцем Джозефом Скоттом Пембертоном.

Морпех познакомился с Лауде на базе и пригласил в номер: позже там обнаружен труп трансгендера. Джозеф, утопивший жертву в унитазе, был приговорен к сроку от 6 до 12 лет в филиппинской тюрьме.

По словам Пакьяо, Пембертон был введен в заблуждение, потому что Лауде оказался парнем, переодетым в женщину.

«Даже в Библии сказано, что женщина должна носить женскую одежду, а мужчина – мужскую. Это то, во что я верю», – цитирует Пакьяо Boxingscene.

Ранее Пакьяо заявлял, что геи хуже животных, и призывал ввести смертную казнь для наркоторговцев.

  • Мэнни одержал 59 побед в 67 боях.
  • В мае 2016-го боксер был избран в Сенат Филиппин.
  • Мэнни Пакьяо – единственный боксер, становившийся чемпионом в восьми весовых категориях.
  • Следующий бой филиппинец проведет против Джеффа Хорна 22 апреля 2017 года.

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