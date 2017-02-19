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Бой Федор Емельяненко – Мэтт Митрион отменен из-за камней в почках американца
Спортсмен из США госпитализирован.
Мэтт не вышел на бой против россиянина Федора Емельяненко из-за проблем со здоровьем. В почках спортсмена обнаружили камни, и он срочно был доставлен в больницу. Бой в рамках шоу Bellator 172 перенесен, передает ТАСС.
На своей страничке в инстаграм Емельяненко отметил, что встреча с Митрионом состоится через несколько месяцев.
- Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться в Сан-Хосе в ночь на 19 февраля.
- Митрион – экс-игрок в американский футбол.
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