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Бой Федор Емельяненко – Мэтт Митрион отменен из-за камней в почках американца

Бой Емельяненко – Митрион отменен из-за камней в почках американца
Eurosport

36 мин. назад

Спортсмен из США госпитализирован.

Мэтт не вышел на бой против россиянина Федора Емельяненко из-за проблем со здоровьем. В почках спортсмена обнаружили камни, и он срочно был доставлен в больницу. Бой в рамках шоу Bellator 172 перенесен, передает ТАСС.

На своей страничке в инстаграм Емельяненко отметил, что встреча с Митрионом состоится через несколько месяцев.

  • Бой Емельяненко – Митрион должен был состояться в Сан-Хосе в ночь на 19 февраля.
  • Митрион – экс-игрок в американский футбол.

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