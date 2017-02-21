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Боксер-гей избил гомофоба за оскорбительные высказывания

Боксер-гей избил гомофоба за оскорбительные высказывания
Eurosport

38 мин. назад

Юсеф Мэк не жалеет о содеянном.

Американский профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, ответил кулаками на провокации на почве нетрадиционной сексуальной ориентации.

Юсеф Мэк совершил каминг-аут в 2015 году и активно борется за права ЛГБТ-сообщества, поэтому незнакомцу-гомофобу из тренажерного зала прилетело немало точных ударов.

«Я не желаю о том, что пустил в дело руки. Следующего нетолерантного ко мне человека ждет та же судьба», – цитирует боксера Bleacher Report.

  • На счету Юсефа Мэка 31 победа (17 нокаутов), 7 поражений и 2 ничьи на профессиональном ринге.
  • В 2015 году американца привлекли к ответственности за съемки в гей-порно.

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