Боксер-гей избил гомофоба за оскорбительные высказывания

Американский профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, ответил кулаками на провокации на почве нетрадиционной сексуальной ориентации.

Юсеф Мэк совершил каминг-аут в 2015 году и активно борется за права ЛГБТ-сообщества, поэтому незнакомцу-гомофобу из тренажерного зала прилетело немало точных ударов.

«Я не желаю о том, что пустил в дело руки. Следующего нетолерантного ко мне человека ждет та же судьба», – цитирует боксера Bleacher Report.

На счету Юсефа Мэка 31 победа (17 нокаутов), 7 поражений и 2 ничьи на профессиональном ринге.

В 2015 году американца привлекли к ответственности за съемки в гей-порно.

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