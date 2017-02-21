Eurosport
Боксер-гей избил гомофоба за оскорбительные высказывания
Юсеф Мэк не жалеет о содеянном.
Американский профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории, ответил кулаками на провокации на почве нетрадиционной сексуальной ориентации.
Юсеф Мэк совершил каминг-аут в 2015 году и активно борется за права ЛГБТ-сообщества, поэтому незнакомцу-гомофобу из тренажерного зала прилетело немало точных ударов.
«Я не желаю о том, что пустил в дело руки. Следующего нетолерантного ко мне человека ждет та же судьба», – цитирует боксера Bleacher Report.
- На счету Юсефа Мэка 31 победа (17 нокаутов), 7 поражений и 2 ничьи на профессиональном ринге.
- В 2015 году американца привлекли к ответственности за съемки в гей-порно.
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