AFP
Флойд Мэйуэзер отпраздновал 40-летие тортом с замороженными баксами
Чемпион по понтам.
24 февраля Флойд Мэйуэзер отпраздновал 40-летний юбилей. На вечеринке в свою честь непобедимый боксер по прозвищу «Money» представил особый праздничный торт, украшенный перчатками, чемпионским поясом и долларовыми купюрами.
- Праздничный ужин прошел в Голливуде.
- Мэйуэзер выиграл все 49 боев на профессиональном ринге (26 – нокаутом)
- Флойд 4 года подряд становился самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии The Forbes в 2012-15 годах.
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