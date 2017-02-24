AFP

Флойд Мэйуэзер отпраздновал 40-летие тортом с замороженными баксами

Мэйуэзер отпраздновал 40-летие тортом с замороженными баксами
Eurosport

16 мин. назад

Чемпион по понтам.

24 февраля Флойд Мэйуэзер отпраздновал 40-летний юбилей. На вечеринке в свою честь непобедимый боксер по прозвищу «Money» представил особый праздничный торт, украшенный перчатками, чемпионским поясом и долларовыми купюрами.

  • Праздничный ужин прошел в Голливуде.
  • Мэйуэзер выиграл все 49 боев на профессиональном ринге (26 – нокаутом)
  • Флойд 4 года подряд становился самым высокооплачиваемым спортсменом мира по версии The Forbes в 2012-15 годах.

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