AFP

Бой Мэнни Пакьяо и Амира Хана назначен на 23 апреля

Бой Пакьяо и Хана назначен на 23 апреля
Eurosport

1 час назад

Скорее всего, бойцы сойдутся в ОАЭ.

«Команда Пакьяо и команда Хана пришли к соглашению. Бой состоится 23 апреля, как того и хотели болельщики», – объявил филиппинец в твиттере.

Место проведения боя пока не определено. Ранее Пакьяо утверждал, что его следующий поединок пройдет ОАЭ. Амир Хан хотел провести бой против Пакьяо на футбольном стадионе в Болтоне или Манчестере, но это вариант стал практически невозможным, поскольку 23 апреля – это воскресенье, и футбольный сезон будет все еще в самом разгаре, сообщает Daily Mail.

  • В феврале Пакьяо предложил подписчикам выбрать следующего соперника. Хан победил с двукратным отрывом от ставшего вторым Келла Брука (48% против 24%).
  • На счету Мэнни 59 побед (38 – нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. Пакьяо завершил карьеру весной 2016 года, но летом объявил о возвращении и в ноябре победил Джесси Варгаса.
  • Амир Хан одержал 31 победу (19 – нокаутом) при 4 поражениях.

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