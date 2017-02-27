Бой Мэнни Пакьяо и Амира Хана назначен на 23 апреля

«Команда Пакьяо и команда Хана пришли к соглашению. Бой состоится 23 апреля, как того и хотели болельщики», – объявил филиппинец в твиттере.

Место проведения боя пока не определено. Ранее Пакьяо утверждал, что его следующий поединок пройдет ОАЭ. Амир Хан хотел провести бой против Пакьяо на футбольном стадионе в Болтоне или Манчестере, но это вариант стал практически невозможным, поскольку 23 апреля – это воскресенье, и футбольный сезон будет все еще в самом разгаре, сообщает Daily Mail.

В феврале Пакьяо предложил подписчикам выбрать следующего соперника. Хан победил с двукратным отрывом от ставшего вторым Келла Брука (48% против 24%).

На счету Мэнни 59 побед (38 – нокаутом), 6 поражений и 2 ничьи. Пакьяо завершил карьеру весной 2016 года, но летом объявил о возвращении и в ноябре победил Джесси Варгаса.

Амир Хан одержал 31 победу (19 – нокаутом) при 4 поражениях.

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