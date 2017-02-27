На радуге завис. Многодетный отец и боксер-чудовище, который любит мужчин

Филадельфия – город-мечта с единственным островком ада. Восточная тюрьма заглотила тысячи заключенных из соседних штатов. Она же пустила метастазы на улицы, превратив ближайшие кварталы в насыщенные криминалом трущобы. Местный «Алькатрас» давно закрыли, но дух сидевшего в нем Аль Капоне не выветривается за десятки километров. В этой теплице для убийц с ворами и вырос Юсеф Мэк.

Его семейство эмигрировало из черной Африки в начале прошлого века. Подняться не удалось – родители занимались обычными для маргиналов вещами: цеплялись за любую жалкую работенку, выпивали, дрались и строгали детей. Юсеф превратился в одного из всех, как только научился ходить в туалет сам. Мальчик быстро познал главный принцип окружающего мира: либо ты добываешь завтрак, либо нищета завтракает тобой.

Юсеф выбрал легчайший путь – воровство. Искушенные наставники прокачали навыки мальчишки и отправляли его в центр города за новой порцией кошельков. Быстрые деньги из чужих портмоне позволяли приносить хлеб домой и потягивать пиво с подельниками, пока один из них не притащил хвост с мигалкой. Мэк чудом отскочил от колонии для несовершеннолетних – против карманника просто не нашли улик.

Контуры заброшенной тюрьмы намекали – следующая провокация судьбы отправит парня за решетку на очень солидный срок. Юсеф соскочил с криминальной иглы и записался в секцию бокса. Улица раскрыла ключевой талант подростка – каждый второй удар Мэка телепортировал спарринг-партнера в царство снов. Профессиональная карьера бойца стартовала в 20 лет под чутким вниманием потенциальных спонсоров.

Мощный афроамериканец уложил два десятка соперников перед первым титульным боем. К тому моменту Юсеф Мэк оброс панцирем мышц со шрамами (получив прозвище Чудовище) и дружбой с компанией Puma. В харизме боксера отражался хороший выход на заокеанский рынок – за канатами появились огромные деньги, и немецкий производитель экипировки поставил на победу Юсефа. Зря – колумбиец Алехандро Беррио отобрал пояс для альфа-самца среднего веса техническим нокаутом.

После этого большие рекламодатели огибали Мэка стороной. Их смущала увядающая карьера (невыразительные выходы проскакивали все чаще и оттеняли случайные титулы) и личная жизнь боксера. Темнокожий шкаф мышц совращал девушек оптом, а гены африканских эмигрантов не давали вовремя остановиться. Итог – десяток детей от разных дам по всему миру. При этом мужчину подозревали в однополых отношениях. Слух запустил будущий соперник Карл Фроч, но слова британца сочли за провокацию. «Я сплю с женщинами, а мужчин трогаю только на ринге», – ответ показался достойным.

Фроч был последним шансом Юсефа зацепиться за ринг. От выходца из дельфийских трущоб требовался нокаут и фотосессия с поясом в крови болтливого брита. Подобный сгусток эпатажа затмевал грехи, возвращал американца в лапы спонсоров и продлевал его спортивный путь на несколько богатых лет. Но сыграла другая карта: в первом раунде Мэк провалялся 8 секунд. В третьем – превратился в отход.

Вместе с больничным Юсеф получил ярлык второсорта. После поражения от Фроча его вызывали на поединки трижды – всякий раз многодетный отец проигрывал по решению рефери и под пристальным вниманием букмекеров, а потом сжег мосты со спортом для проффи. Бесталанность снова вылезла наружу – следующее выгодное предложение высветилось в фейсбуке Мэка только в 2015-м.

Юсеф прочитал сценарий фильма для взрослых и взял паузу на раздумье. Спустя две недели у директора студии DawgPoundUSA зазвонил мобильник. Голос на другом конце согласился на пробный фильм – осталось оплатить перелет и проживание будущего актера. Все шло потрясающе до выхода на съемочную площадку, где сидели два абсолютно голых мужика.

«Я устроил скандал и собрался уходить. Следующее воспоминание – такси до аэропорта. Меня просто усыпили какой-то наркотой. Уже потом я нащупал в кармане билеты домой и гонорар за полноценную работу в кадре». Юсеф Мэк отмывал опороченную биографию этой и еще тысячей похожих фраз. Бесполезно – на занятном ролике в интернете бывший боксер двигался абсолютно естественно и с широко открытыми глазами.

Производителю взрослых фильмов надоела трусость и клевета актера. Камеры заполняли студию – они зафиксировали, что мужчина выпил стакан водки для храбрости и принялся за дело. Именно эти кадры и показала в суде обиженная компания. Товарищи по имени Бам Бам и Большой Бак подтвердили, что никого не пихали в кадр насильно – все произошло добровольно. Мэку пришлось сознаться.

«Долгое время мне приходилось скрывать. Я люблю женщин – у меня есть дети, и мои друзья подтвердят это. Но в то же время я могу быть с мужчиной. Так сложилась жизнь, и я нисколько не жалею об этом. Призываю быть толерантными к бисексуалам и людям с нетрадиционной ориентацией. Они ничем не отличаются от большинства», – каминг-аут известного боксера подорвал медиапространство.

По утрам Мэк безжалостно удаляет бесчисленные просьбы об интервью – мужчину не интересует пиар на основе признания. Все ответы прекрасно иллюстрируют работы на студии Reality Dudes. Род деятельности Юсефа не поменялся с того самого стакана водки.

Совершенно точно не стоит указывать Мэку, кого любить. Бывший боксер не гонится за лаврами всемирного борца за права геев, но моментально распускает кулаки за личное оскорбление. Последний инцидент случился в барбершопе, когда один из посетителей совместил расовую и сексуальную неприязнь к Юсефу в одном панче. Нокдауна избежать не удалось.

«Я не желаю о том, что пустил в дело руки. Следующего нетолерантного ко мне человека ждет та же судьба». Душа и тело Юсефа Мэка совмещают многодетного отца, боксера-чудовище (или чудовищного боксера) и бисексуала. Душа и тело совмещают слишком много, чтобы терпеть.

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