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Всемирный боксерский совет отстранил Александра Поветкина на неопределенный срок

Боксерский совет отстранил Поветкина на неопределенный срок
ТАСС

25 мин. назад

Боксер оспорит вердикт присяжных суда Нью-Йорка на следующей неделе.

Всемирный боксерский совет (ВБС) в пятницу отстранил Поветкина на неопределенный срок и оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации через год после оглашения решения. ВБС даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.

«В судебном деле с Деонтеем Уайлдером открылся ряд интереснейших фактов, не могу пока говорить о них публично. Они достойны пера Джона Гришэма. Мы уверены в несправедливости вердикта присяжных и будем его оспаривать по нескольким направлениям. На следующей неделе подаем первое ходатайство», – рассказал старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко ТАСС.

  • Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером, запланированный на 21 мая в Москве, был отложен, поскольку в организме российского спортсмена обнаружили следы мельдония.
  • Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ВБС.
  • Положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

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