Всемирный боксерский совет отстранил Александра Поветкина на неопределенный срок

Всемирный боксерский совет (ВБС) в пятницу отстранил Поветкина на неопределенный срок и оштрафовал спортсмена на 250 тысяч долларов за повторное нарушение антидопинговых правил. Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации через год после оглашения решения. ВБС даст россиянину возможность представить дополнительные доказательства относительно результатов его допинг-пробы на остарин.

«В судебном деле с Деонтеем Уайлдером открылся ряд интереснейших фактов, не могу пока говорить о них публично. Они достойны пера Джона Гришэма. Мы уверены в несправедливости вердикта присяжных и будем его оспаривать по нескольким направлениям. На следующей неделе подаем первое ходатайство», – рассказал старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко ТАСС.

Бой между Поветкиным и американцем Деонтеем Уайлдером, запланированный на 21 мая в Москве, был отложен, поскольку в организме российского спортсмена обнаружили следы мельдония.

Допинг-проба «А» 37-летнего Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Бермейном Стиверном за звание временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии ВБС.

Положительный результат дала и допинг-проба «Б» от 6 декабря.

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