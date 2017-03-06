Неизвестные сожгли автомобиль Флойда Мэйуэзера в Бирмингеме

Автомобиль Флойда Мэйуэзера-младшего сгорел после поджога, совершенного во время турне спортсмена по Великобритании

Инцидент произошел в Бирмингеме, злоумышленники подожгли минивэн боксера и скрылись с места преступления, в это время боксер встречался с болельщиками в торговом центре города. В понедельник вечером спортсмен планировал посетить Лондон. Остается неизвестным, изменит ли Флойд планы после этого инцидента, передает The Sun.

Мэйуэзер – самый высокооплачиваемый боксер всех времен. Он одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

На его счету титулы чемпиона мира в пяти весовых категориях, бронза Олимпиады-1996.

За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса – 210 млн долларов. В сентябре 2015 года Флойд завершил карьеру.

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