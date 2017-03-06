Черный носорог. Соперник Валуева со сроком в 150 лет за стрельбу в копов и захват заложников

Черный парень в робе лежит на кровати. Вокруг него нелепые картины – будто ребенок накалякал. Темно. В комнату втекают тени – еще более черные, чем темнота и сам парень на койке. В руке одного из крадущихся что-то блестит – кастет. Спящий на матрасе по-детски хрюкает во сне. Через секунду его голова, почки, печень, ноги, шея разрываются от боли. Тени работают быстро и четко – удары точныеи разрезающие мясо. Пол трясется, и незаконченная картина падает с мольберта. Парень не успевает закричать – у него перехватывает дыхание, а кровь заливает глаза и рот. Тени останавливаются так же резко, как начали, и мгновенно утекают в дверь. У избитого художника нет сил, чтобы встать и позвать на помощь. Клиффорд Этьен просто отрубается. Как в 2005-м, когда Николай Валуев отлупил его за три раунда.

В начале нулевых американцы искали нового титульного супертяжа, чтобы болеть за него всей страной. Леннокса Льюиса в Штатах давно держали за своего, но и он состарился. Преемник нашелся в лице Клиффорда Этьена, которого прозвали Черным носорогом за напористый стиль. Этьен был хорошо сложен, отлично бил с обеих рук и феерил практически в каждом бою.

Клиффорд родился в Лафайетте из душной Луизианы. Детство было трудным, уличным и едва ли счастливым. Но парень находил себя в спорте: за габариты, скорость и острый ум Этьену прочили блестящую карьеру в НФЛ – он шикарно выступал за школу на любой позиции. Но в 18 лет юный спортсмен ошибся в первый раз: Этьена арестовали и судили за вооруженное ограбление. В результате его приговорили к 40 годам тюрьмы.

За решеткой Этьен постепенно утратил интерес к футболу – это интересный спорт, но выживанию в тюрьме не способствует. Вместе с другими зеками Клиффорд поколачивал грушу, вставал в спарринги и тягал железо. Он тратил на тренировки все свободное время и вскоре получил первые результаты: уложил соперника на тюремном турнире и взял титул. То же самое повторилось на следующем чемпионате. Потом еще на одном, и так далее. Этьен одержал 30 побед в 30 боях, пока отбывал приговор.

Но провести всю осознанную жизнь за решеткой было не суждено: Клиффорд увидел небо без проволоки спустя 10 лет. Он превратился из юнца-футболиста в жестокого бойца. Из 18-летнего подростка в зрелого мужчину. Во взрослого человека, который провел юность в тюрьме, пока его ровесники учились, развлекались, путешествовали, заводили семьи, тусили и узнавали жизнь. Мужик с сознанием ребенка и убийственным ударом с обеих рук стоял в пыли за воротами тюрьмы, а костюм, в котором его привезли из зала суда, уже не налезал за огромные плечи.

Клиффорд стал профи в 1998 году. Первые 15 боев он легко выиграл – 11 нокаутом. 2000-й для Этьена – год прорывов. Он впервые попал в телевизор: HBO купил права на показ июньского боя с Леймоном Брюстером – будущим чемпионом мира. Тогда этот поединок позиционировали как матч двух перспективных бойцов. Бой завершился победой Этьена по единогласному решению судей – Леймон выдержал все 10 раундов. Через месяц Клиффорд за три раунда уложил Джоуи Гая, а в сентябре HBO снова показывал поединок Этьена против Каузера (те же три раунда).

Карьера тюремного бойца полетела в гору мгновенно. В ноябре 2000-го Этьен рубился против бывшего олимпийского бойца и непобежденного тяжеловеса Лоуренса Клей Бея. Ночной Лас-Вегас 10 раундов наблюдал, как Клиффорд месил соперника, и судьи единогласно отдали победу Этьену. Это был пик карьеры, и он стал реальным претендентом на титул чемпиона в супертяжелом весе. Мужчина подписал жирный контракт с Showtime Networks, но перипетии уже поджидали за углом.

23 марта 2001 года Клиффорд бился против Фреса Окендо. Семь раз соперник отправлял Этьена на канвас, а в восьмом раунде бывший зек схватил нокаут и проиграл бой. Боксер взял паузу и не выходил на ринг год. В апреле 2002-го Клиффорд вернулся: поединок против Терренса Льюиса продолжался 10 раундов, но соперник Этьена мечтал о раннем конце. Тюремный боец зажимал Льюиса в углу и месил что было мочи – Терренс огрызался только подлыми ударами в пах и крепкий череп. Судьи единогласно отдали победу Клиффорду.

Этьен завершил 2002-й со статистикой 5-1-1, что дало ему право вызвать на бой Майка Тайсона. Встреча прошла 22 февраля 2003-го в Мемфисе. За неделю до поединка Тайсон сообщил, что заболел гриппом, и бой подвис. Но железный Майк все же передумал и прибыл в Мемфис – когда почти весь штаб Этьена покинул город. Клиффорд долго сомневался, стоит ли биться, но решился в последний момент.

Грипповавшему Майку хватило 49 секунд на нокаут. Оба боксера агрессивно кинулись друг на друга, Этьен даже хорошо заехал Тайсону в ухо. Но в ответной серии получил жесткий удар правой рукой и упал.

Поражение сломило Клиффорда психологичеки. Карьера и жизнь пошли под откос, приближаясь к яркому, но отрицательному финалу. Через два года после Тайсона Этьен проиграл техническим нокаутом Кэлвину Броку во втором раунде. А через пару месяцев Николай Валуев, который был тяжелее соперника на 52 килограмма, уложил Клиффорда в третьем раунде.

Через пару месяцев Этьен пробил дно. Все полицейские патрули Батон-Руже срочно вызвали на ограбление кассы. Вооруженный бандит отстреливался от прибывавших копов и сбежал. Он захватил машину, в которой находилась семья, и попытался скрыться от преследования. Когда его загнали и окружили, преступник снова открыл стрельбу, но в конце концов сдался.

22 июня 2006 года Клиффорда Этьена по совокупности преступлений приговорили к 150 годам тюрьмы без права на УДО. В 2013-м приговор пересмотрели и скостили 45 лет. За решеткой Этьен нашел новое увлечение, каким когда-то был бокс. Спортсмен рисует картины. Он заслужил доверие надзирателей, и те позволяли ему спать прямо в мастерской. «Он очень хорош. Администрация Нового Орлеана даже купила одну – теперь она висит в полицейском департаменте, можете поверить?», – хвастался агент бойца.

В 2015 году неизвестные напали на Клиффорда и отлупили до полусмерти. Из-за этого бывшего боксера перевели в другую тюрьму. Там он дожидается 146-летия – возраста, когда теоретически мог бы увидеть свободу снова.

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