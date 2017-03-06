Флойд Мэйуэзер: «Будь я Макгрегором, то за очень большие деньги позволил бы надрать себе зад»

Боксер рассказал о возможном бое с Конором Макгрогором и поделился мнением о зависимости некоторых своих соперников от работодателей.

«Разница между нами заключается в том, что я бы перед тем как снова проиграть в UFC, позволил бы за очень большие деньги надрать себе задницу. Это имеет смысл в рамках бизнеса.

Между работником и работодателем есть большая разница. В отличие от меня, парню вроде Конора необходимо спрашивать разрешения у Даны Уайта перед важными шагами. А Дана должен общаться со своим начальством. Это бред», – заявил Флойд The Telegraph.

Мэйуэзер – самый высокооплачиваемый боксер всех времен.

Флойд одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

Ранее Флойд утверждал, что готов биться с Конором за 100 миллионов долларов.

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