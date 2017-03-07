AFP

Тайсон Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая

Фьюри объявил о возвращении на ринг 13 мая
Eurosport

39 мин. назад

Британский боксер ищет соперника.

«Срочные новости. Большое возвращение состоится 13 мая. Ведется поиск соперника, следите за новостями. Я иду за своими поясами: они принадлежат королю», – написал Фьюри в твиттере.

  • 3 декабря британец объявил о возвращении в бокс только после того, как избавится от наркозависимости. Боксер признался, что злоупотреблял кокаином, впал в депрессию и думал о суициде.
  • В октябре 2016-го Тайсон отказался от титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA.
  • Позже 28-летний боксер был лишен титула IBF за отказ встретится с обязательным претендентом Вячеславом Глазковым.

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