Eurosport

Флойд Мэйуэзер: «Пора мне купить клуб НБА»

Мэйуэзер: «Пора мне купить клуб НБА»
Eurosport

Вчера в 22:42

Американец ищет применение миллионам.

Непобедимый боксер встретился с легендой баскетбола Мэджиком Джонсоном и выложил фотографию с ним в инстаграме. В подписи к фото Флойд отметил, что ему пора купить клуб НБА.

«Отличная встреча с Мэджиком Джонсоном. Пора мне купить клуб НБА. Если вы готовы продать свою команду, пожалуйста, свяжитесь со мной», – написал Флойд.

  • На счету Мэйуэзера 49 побед в 49 боях на профессиональном ринге.
  • Боксер завершил карьеру в сентябре 2015 года, но вернулся для встречи с бойцом MMA Конором Макгрегором.
  • На счету Мэджика Джонсона 906 матчей в НБА за «Лейкерс».
  • Мэджик – 5-кратный чемпион НБА, 3-кратный MVP финалов и регулярных чемпионатов.

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