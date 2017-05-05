Eurosport
Флойд Мэйуэзер: «Пора мне купить клуб НБА»
Американец ищет применение миллионам.
Непобедимый боксер встретился с легендой баскетбола Мэджиком Джонсоном и выложил фотографию с ним в инстаграме. В подписи к фото Флойд отметил, что ему пора купить клуб НБА.
«Отличная встреча с Мэджиком Джонсоном. Пора мне купить клуб НБА. Если вы готовы продать свою команду, пожалуйста, свяжитесь со мной», – написал Флойд.
- На счету Мэйуэзера 49 побед в 49 боях на профессиональном ринге.
- Боксер завершил карьеру в сентябре 2015 года, но вернулся для встречи с бойцом MMA Конором Макгрегором.
- На счету Мэджика Джонсона 906 матчей в НБА за «Лейкерс».
- Мэджик – 5-кратный чемпион НБА, 3-кратный MVP финалов и регулярных чемпионатов.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте