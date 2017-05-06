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Сын Константина Цзю выиграл четвертый бой на профессиональном ринге
Тим Цзю все ближе к поединку за чемпионский титул.
Цзю-младший 5 мая победил в Окленде новозеландца Ивану Сиау техническим нокаутом во втором раунде.
Бой проходил в весовой категории до 72,6 кг в формате четырех раундов.
- На счету 22-летнего боксера 4 победы (3 – нокаутом) в четырех поединках.
- Следующий бой Цзю-младший проведет 27 мая против австралийца Уилла Парсонса.
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