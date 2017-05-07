Геннадий Головкин проведет бой против Сауля Альвареса 16 сентября

Сауль Альварес в субботу победил в Лас-Вегасе решением судей Хулио Сезара Чавеса-младшего. После боя было объявлено, что 16 сентября мексиканец встретится с Геннадием Головкиным.

«Трипл-Джи, мой друг, ты следующий. Я никогда никого не боялся с 16 лет, когда я стал боксировать в качестве профессионала. Когда я родился, страх исчез», – сказал Альварес.

На счету 26-летнего Альвареса 49 побед (34 – нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

35-летний Головкин победил во всех 37 боях (33 – нокаутом).

Геннадий – чемпион мира WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе.

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