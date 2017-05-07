Убойные удары Альвареса по лицу Чавеса, которыми мексиканец попытался запугать Головкина

6 мая 26-летний мексиканец Сауль Альварес единогласным решением судей победил соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, хотя при таком напоре Канело бой должен был завершиться гораздо раньше 12-го раунда.

Так выглядел Чавес по окончании боя.

Сразу по завершении поединка было объявлено, что 16 сентября Альварес проведет бой против чемпиона мира WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

Альварес провел 51 бой и одержал 49 побед (34 – нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.

35-летний Головкин выиграл все 37 боев (33 – нокаутом).

Подписывайся на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме