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Убойные удары Альвареса по лицу Чавеса, которыми мексиканец попытался запугать Головкина

Убойные удары Альвареса по лицу Чавеса, которыми мексиканец попытался запугать Головкина
Eurosport

14 ч. назад

Кажется, кто-то долго не сможет жевать твердую пищу.

6 мая 26-летний мексиканец Сауль Альварес единогласным решением судей победил соотечественника Хулио Сезара Чавеса-младшего, хотя при таком напоре Канело бой должен был завершиться гораздо раньше 12-го раунда.

Так выглядел Чавес по окончании боя.

Сразу по завершении поединка было объявлено, что 16 сентября Альварес проведет бой против чемпиона мира WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе Геннадия Головкина.

  • Альварес провел 51 бой и одержал 49 побед (34 – нокаутом) при одном поражении и одной ничьей.
  • 35-летний Головкин выиграл все 37 боев (33 – нокаутом).

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