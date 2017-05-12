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Хулио Сесар Чавес напился после боя с Саулем Альваресом и зажег в компании четырех полуголых девушек

Чавес напился после боя с Альваресом и зажег в компании четырех полуголых девушек
Eurosport

20 мин. назад

Боксер отлично отметил поражение.

6 мая Чавес единогласным решением судей проиграл нетитульный бой соотечественнику Саулю Альваресу. Боксеры сражались за право встретиться с Геннадием Головкиным.

Через несколько дней после боя в сети появились видео, на одном из которых совершенно пьяный Чавес о чем-то общается с человеком за камерой и друзьями, а на другом – лежит на кровати в компании четырех девушек.

  • На счету Чавеса 50 побед в 55 боях (32 нокаутом).
  • 31-летний боксер – сын великого мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса.

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