Eurosport
Экс-чемпион мира Джеймс Тони победил нокаутом в заключетельном бою в карьере
На канвас отправился Майк Шеппард.
Тони завершил 29-летнюю карьеру победой над Шеппардом техническим нокаутом в шестом раунде, которая принесла ему титул WBF в тяжелом весе.
Американский боксер становился чемпионом мира в трех весовых категориях, победив в 77 боях (47 – нокаутом) из 92-х.
- Тони никогда не проигрывал нокаутом.
- На его счету 10 поражений, 3 ничьи и 77 побед.
- Джеймс побеждал таких боксеров, как Майкл Нанн, Майк Маккаллум, Айран Баркли, Василий Жиров, Эвандер Холифилд.
Подписывайся на наш канал в телеграме
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте