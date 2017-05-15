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Экс-чемпион мира Джеймс Тони победил нокаутом в заключетельном бою в карьере

Экс-чемпион мира Тони победил нокаутом в заключетельном бою в карьере
Eurosport

51 мин. назад

На канвас отправился Майк Шеппард.

Тони завершил 29-летнюю карьеру победой над Шеппардом техническим нокаутом в шестом раунде, которая принесла ему титул WBF в тяжелом весе.

Американский боксер становился чемпионом мира в трех весовых категориях, победив в 77 боях (47 – нокаутом) из 92-х.

  • Тони никогда не проигрывал нокаутом.
  • На его счету 10 поражений, 3 ничьи и 77 побед.
  • Джеймс побеждал таких боксеров, как Майкл Нанн, Майк Маккаллум, Айран Баркли, Василий Жиров, Эвандер Холифилд.

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