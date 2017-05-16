Дана Уайт: «Утвердили с Макгрегором условия боя против Мэйуэзера. Начинаем переговоры с Флойдом»

Глава UFC объявил, что Конор Макгрегор получил от организации разрешение на бой против Флойда Мэйуэзера.

«Мы с Конором встретились, чтобы осуществить сделку. И мы уже пришли к соглашению. В ближайшее время я начну переговоры с Флойдом. Если все получится – хорошо, нет – буду заниматься другими делами.

Этот бой состоится либо в этом году, либо никогда. Это не то, на что я хочу тратить кучу времени и следующие три месяца жизни. Конор хочет провести два боя в этом году, и чтобы один из них был против Флойда», – заявил Дана Bloodyelbow.

Флойд Мэйуэзер объявил, что вернется на ринг ради боя против Макгрегора.

Ирландец – обладатель чемпионского пояса UFC в легкой весовой категории.

Завершивший карьеру в 2015 году Флойд выиграл все 49 боев на профессиональном ринге (26 нокаутом).

Макгрегор выиграл 24 боя (21 нокаутом) и потерпел 3 поражения в UFC.

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