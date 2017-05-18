Конор Макгрегор подписал контракт на бой с Флойдом Мэйуэзером

«Для меня большая честь подписать это рекордное соглашение вместе со своими партнtрами Zuffa LLC, The Ultimate Fighting Championship и Paradigm Sports Management.

Первая и самая важная часть этого исторического договора теперь официально подписана. Поздравляем всех участников. Теперь мы ждем подписи Эла Хэймона и его боксера в ближайшие дни», – цитирует Макгрегора Maclife.

Поединок пройдет по правилам бокса и должен состояться осенью.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор планирует провести в 2017 году два боя.

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