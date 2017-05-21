Теренс Кроуфорд побил Феликса Диаса и защитил титулы чемпиона мира WBO и WBC

Бой в весовой категории до 63,5 кг прошел в Нью-Йорке. Американский боксер выиграл у олимпийского чемпиона 2008 года из Доминиканской республики техническим нокаутом в 10-м раунде.

29-летний Кроуфорд во второй раз защитил оба титула, которые объединил в июле 2016 года. Американец получит право провести объединительный бой против обладателя поясов по оставшимся версиям IBF и WBA представител Намибии Джулиуса Индонго. Промоутер Кроуфорда Боба Арума заявил, что бой может состояться в этом году.

В истории профессионального бокса все четыре престижных пояса были на кону только в трех боях: когда американец Бернард Хопкинс победил соотечественника Оскара де ла Хойю в 2004 году, когда он защитил титулы в следующем бою против американца Говарда Истмэна и проиграл их Джермейну Тэйлору.

Кроуфорд не знает поражений на профессиональном ринге – 31 победа (21 – нокаутом).

33-летний Диас потерпел второе поражение при 19 победах (9 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

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