Eurosport

Конор Макгрегор: «Флойд, подпиши контракт и докажи, что не трепло»

Макгрегор: «Флойд, подпиши контракт и докажи, что не трепло»
Eurosport

21 мин. назад

Ждем ответа американца.

Ирландский боец запустил у себя в твиттере фотостори, в которых он показывает поклонникам и соперникам, как готовится к бою против Мэйуэзера. Под одним из снимков ирландец призвал Флойда наконец подписать контракт.

«Флойд, подпиши контракт и докажи, что ты не трепло», – написал Конор.

Макгрегор уже подписал свою часть договора. Президент UFC Дана Уайт в ближайшее время проведет переговоры о бое с Мэйуэзером.

  • Поединок пройдет по правилам бокса и должен состояться осенью.
  • Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор планирует провести в 2017 году два боя.

Самой боевой канал на YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Бодрые замбийцы ошарашили Иран, превратив 0:2 в 4:2 за 17 минут

02:07
Популярные видео
Очень странный пенальти и четкий удар головой, которые Италия применила для победы над ЮАР
2 835 просмотров8 ч
Индивидуальный гол Малкина и пушечка Хоффмана в матче, в котором «Оттава» отказалась завершать сезон
2 707 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться