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Конор Макгрегор: «Флойд, подпиши контракт и докажи, что не трепло»
Ждем ответа американца.
Ирландский боец запустил у себя в твиттере фотостори, в которых он показывает поклонникам и соперникам, как готовится к бою против Мэйуэзера. Под одним из снимков ирландец призвал Флойда наконец подписать контракт.
«Флойд, подпиши контракт и докажи, что ты не трепло», – написал Конор.
Макгрегор уже подписал свою часть договора. Президент UFC Дана Уайт в ближайшее время проведет переговоры о бое с Мэйуэзером.
- Поединок пройдет по правилам бокса и должен состояться осенью.
- Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор планирует провести в 2017 году два боя.
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