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Флойд Мэйуэзер: «Я и Конор Макгрегор – жесткие панчеры. Мы проведем захватывающий бой»

Мэйуэзер: «Я и Макгрегор – жесткие панчеры. Мы проведем захватывающий бой»
Eurosport

57 мин. назад

Американец дал неофициальное согласие на встречу с ирландцем.

Непобежденный боксер оценил качества Макгрегора и рассказал о том, насколько он заинтересован в проведении боя.

«Надеюсь, у нас с Макгрегором получится организовать этот бой. Это боксерский поединок, а Конор безумно хорош в стойке. Конор проигрывал только в партере и всегда выигрывал в стойке. Он панчер и жесткий спортсмен. Я тоже жесткий спортсмен, поэтому мы проведем этот бой и подарим фанатам захватывающий поединок», – заявил Флойд Boxingscene.

  • Поединок пройдет по правилам бокса и должен состояться осенью.
  • Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор планирует провести в 2017 году два боя.

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