Eurosport
Флойд Мэйуэзер: «Я и Конор Макгрегор – жесткие панчеры. Мы проведем захватывающий бой»
Американец дал неофициальное согласие на встречу с ирландцем.
Непобежденный боксер оценил качества Макгрегора и рассказал о том, насколько он заинтересован в проведении боя.
«Надеюсь, у нас с Макгрегором получится организовать этот бой. Это боксерский поединок, а Конор безумно хорош в стойке. Конор проигрывал только в партере и всегда выигрывал в стойке. Он панчер и жесткий спортсмен. Я тоже жесткий спортсмен, поэтому мы проведем этот бой и подарим фанатам захватывающий поединок», – заявил Флойд Boxingscene.
- Поединок пройдет по правилам бокса и должен состояться осенью.
- Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор планирует провести в 2017 году два боя.
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