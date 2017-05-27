Флойд Мэйуэзер: «Я и Конор Макгрегор – жесткие панчеры. Мы проведем захватывающий бой»

Непобежденный боксер оценил качества Макгрегора и рассказал о том, насколько он заинтересован в проведении боя.

«Надеюсь, у нас с Макгрегором получится организовать этот бой. Это боксерский поединок, а Конор безумно хорош в стойке. Конор проигрывал только в партере и всегда выигрывал в стойке. Он панчер и жесткий спортсмен. Я тоже жесткий спортсмен, поэтому мы проведем этот бой и подарим фанатам захватывающий поединок», – заявил Флойд Boxingscene.

Поединок пройдет по правилам бокса и должен состояться осенью.

Ранее президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Макгрегор планирует провести в 2017 году два боя.

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